В матче двадцать седьмого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 23 октября встретятся с ФК «Минск» (Минск). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 13:00. Вход на игру для взрослых – 4.00 руб., для детей – 2.00 руб.

Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать игру 27 тура чемпионата Беларуси «Белшина» – «Минск»: главный судья – Алексей Обелевский (Гродно), помощники судьи – Антон Полуянов (Мозырь) и Андрей Гетиков (Гомель), резервный судья – Владимир Жолудев (Могилев). Инспектор матча – Бронислав Ясинский (Минск). Делегат встречи – Сергей Витушко (Минск).

Наш соперник, ФК «Минск» был основан в 2006 году на базе «Смены», которая в то время выступала в первой лиге. И сразу же стал победителем лиги в сезоне-2006. В следующем сезоне клуб впервые выступил в высшей лиге, однако занял 14 место и снова выбыл в первую, откуда вернулся через год. В 2010 году клуб впервые завоевал бронзовые медали чемпионата Белоруссии (18 побед, 6 ничьих и 9 поражений), а в 2013 стал обладателем Кубка Беларуси (в финальной встрече в серии послематчевых пенальти был побежден ФК «Динамо» Минск). Команды из Бобруйска и Минска провели между собой 34 матча, из них в высшей лиге – 24, в первой – 6, и в розыгрышах Кубка Беларуси – 4. В 15 встречах победу праздновали «красно-черные» (победой со счетом 2:4 завершился и выездной матч нынешнего сезона), в 12-и сильнейшими были футболисты «Минска». Семь матчей закончились с ничейным результатом.

Матч дублирующих составов команд пройдет 24 октября на стадионе имени Александра Прокопенко. Начало встречи в 14.00. Вход свободный.