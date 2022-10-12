Футболисты «Белшины» 15 октября встретятся с ФК «Неман» (Гродно)
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В матче 25 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 15 октября встретятся с ФК «Неман» (Гродно). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 13:00. Вход на игру для взрослых – 4.00 руб., для детей – 2.00 руб.
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