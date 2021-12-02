Футболист Рамазан Исаев: задача выполнена!

Вот и закончился чемпионат страны по футболу среди команд первой лиги. Позади 33 матча нашего футбольного клуба «Белшина», позади переживания, радость побед и горечь поражений. Итог – второе место и выход в Высшую лигу. Немалая заслуга в этом нападающего «красно-­черных», лучшего бомбардира команды (третьего в лиге), забившего соперникам 17 голов, российского легионера Рамазана Исаева. С ним наше сегодняшнее интервью.

– Рамазан, родом ты из Дагес­тана, где практически все мужчины занимаются борьбой. Как ты стал футболистом?

– Да, вначале и я, будучи мальчишкой, пошел на вольную борьбу. Но мой отец был ярым футбольным болельщиком и сам играл на любительском уровне. Возможно, поэтому футбол мне понравился больше борьбы, и в 10 лет я уже занимался в специализированной школе «Победа-1» в Хасавюрте. А спустя два года директор этой школы Михаил Алиевич Убайдулаев отправил меня в Москву на просмотры в ЦСКА, «Динамо». Взяли в футбольную школу молодежи «Торпедо». И сегодня я очень благодарен этому человеку, открывшему для меня путь в футбол. Играл за детско-юношеский сос­тав школы, в 2014 году был переведен в дублирующий московского «Торпедо». Еще через год состоялся мой переход из юношеского футбола в профессиональный – присоединился к армавирскому «Торпедо», на то время мне было 17 лет. Играл под руководством Валерия Карпина, нынешнего рулевого сборной России. Вот тогда я окончательно убедился, что сделал правильный выбор в пользу футбола.

– Следующим твоим клубом стало брестское «Динамо»…

– Да, дебютировал я 2 апреля 2016 года в матче против борисовского БАТЭ. Так получилось, что забил гол. Хоть мы тогда и проиграли 4:1, эмоции меня переполняли. Это был мой очередной шаг вперед, Высшая лига Беларуси. Проведя 12 встреч, перешел в сербский клуб «Раднички» (Ниш).

Начал набирать форму и… получил травму. Долго не играл, контракт был расторгнут. Затем играл в любительской лиге, опять травма. Года полтора был вне футбола. В начале 2018 года поехал в Армению, играл в первой лиге за «Арцах». В 11 встречах забил 5 мячей, команда вышла в Высшую лигу, но в ней на меня уже не рассчитывали…

– А в марте текущего года был подписан контракт с «Белшиной». Каким образом ты оказался в Бобруйске?

– Сидел дома около трех месяцев. Никаких вариантов, никаких предложений. Уже были мысли закончить с футболом, искать работу. И вдруг позвонил агент и предложил съездить на просмотр в Бобруйск. Вначале колебался, стоит ли ехать за свой счет, я не в форме… И все-таки поехал. В первые дни были две товарищеские встречи, в которых я забил. И главный тренер Виталий Геннадьевич Павлов сказал, что рассчитывает на меня. Контракт был подписан. Так что сейчас я очень благодарен «Белшине», руководству клуба, тренерскому штабу за то, что поверили в меня, дали шанс, вернули в большой футбол.

– Рамазан, а как сложились отношения в команде?

– У нас прекрасный коллектив, пожалуй, лучший из тех, в которых мне довелось играть. Мы жили одной мечтой, целью – выйти в Высшую лигу. И у нас получилось! Это здорово!

– А как тебе Бобруйск в целом?

– Это, конечно, не Москва и даже не Брест, но мне город понравился. В свободное время хожу в кафе, в компьютерный клуб, просто гуляю по городу.

– На твоей футболке №99, это с чем-то связано?

– Девятка – моя любимая цифра. Под №9 когда-то играл мой отец. Но девятого номера не было, взял 99-й. В Армавире был 9-й, в Бресте – 19-й, в Сербии – тоже 99-й.

– На твоем счету в этом сезоне 17 забитых голов. Для себя в начале чемпионата задачу ставил?

– Каждый нападающий ставит перед собой подобные задачи. В этом два плюса: во-первых, забивая, помогаешь команде, во-вторых, личная статистика. Я планировал забить минимум пятнадцать голов. Получилось.

– Планы на следующий сезон?

– Пока официальных предложений мне не поступало. Так что ответить пока не могу…