Футбол с «Нафтаном»
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Фотографии: Александр Анташкевич
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Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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Читайте подробности в ближайшем номере газеты "Бабруйскае жыццё".
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.