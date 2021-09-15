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2021-й - Год народного единстваФоторепортажи

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бобруйске прошел масштабный автопробег «Мы едины»

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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бобруйске прошел масштабный автопробег «Мы едины»

Фото Виктора ЧАБАНА.

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