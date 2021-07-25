ФОТОРЕПОРТАЖ: Как в Бобруйске отметили День Военно-Морского Флота
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Фотографии: Александр Анташкевич
Эксклюзивные видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Фоторепортаж Александра АНТАШКЕВИЧА.
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