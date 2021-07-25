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Фоторепортажи

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как в Бобруйске отметили День Военно-Морского Флота

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ФОТОРЕПОРТАЖ: Как в Бобруйске отметили День Военно-Морского Флота

Эксклюзивные видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

Фоторепортаж Александра АНТАШКЕВИЧА.

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