Фотоконкурс “Сэлфі&фота з вышыванкай” стартует в Беларуси 1 июня

БРСМ приглашает молодежь принять участие в шестом сезоне республиканского фотоконкурса "Сэлфі&фота з вышыванкай", сообщила официальный представитель Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Традиционно в преддверии Дня Независимости Беларуси мы приглашаем молодых людей принять участие в фотоконкурсе "Сэлфі&фота з вышыванкай". За пять лет этот проект объединил тысячи ребят из разных уголков нашей страны. К примеру, только в прошлом году в адрес организаторов пришло более 2,7 тыс. снимков", - рассказала Наталья Столпинская.

Конкурс стартует 1 июня. В шестом сезоне он аккумулирует семь основных номинаций, творческие заявки от команд в адрес организаторов можно направлять до 23 июня включительно. Все победители будут отмечены ценными подарками.

"Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зайти в любую официальную группу БРСМ "ВКонтакте", аккаунт в Instagram либо мессенджер Telegram и зарегистрировать свою заявку через QR-код. Речь идет о номинациях "Фота малыша ў вышыванцы", "Фота закаханых ў вышыванцы", "Мая сям'я ў вышыванцы", "Моладзь у вышыванцы", "Вышыванка і дзяржаўны сцяг", "Сцяг маёй краіны", - пояснила представитель ЦК БРСМ. - Победителей и призеров - речь идет о первом, втором и третьем месте - ожидает суперфинал. Дополнительная номинация - "Онлайн". С 24 по 30 июня в соцсетях будет организовано зрительское голосование за лучшее фото по версии интернет-пользователей. Общие требования к конкурсным работам размещены в группах БРСМ в соцсетях и на сайте brsm.by".

Наталья Столпинская дополнила, что условия к участникам номинации "Сэлфі-фота" несколько отличаются. "Эта номинация также проходит с 1 по 23 июня, но в личных профилях участников социальной сети Instagram с указанием хештегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки #мойсцяг и отметкой в публикации официального аккаунта БРСМ (instagram.com/brsm_by) ", - подчеркнула она.

Конкурс "Сэлфі&фота з вышыванкай" является неотъемлемой частью республиканского молодежного проекта БРСМ "Беларусь - крыніца натхнення", направленного на расширение культурной среды и духовного сознания белорусов.