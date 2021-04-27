ФОТОФАКТ: В Бобруйске сносят «вечный» недострой
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Фотографии: Виктора Чабана
Во вторник, 27 апреля, мы запечатлели, как сносят «вечный» недострой, так называемую «Этажерку» на углу улицы Минской и Георгиевского проспекта. Паспорта объекта на данный момент нет. По предварительной информации, на ее месте разместиться новый торговый объект.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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