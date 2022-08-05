ФОТОФАКТ: Старый меняют на новый. На улице Минской обновляют тротуар

Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
На улице Минской происходит обновление тротуара. Асфальтобетон заменяют на мелкоштучную тротуарную плитку.
Ранее мы сообщали, что на главной, магистральной улице города проходит капитальный ремонт: новую дорогу обустраивают не только для пешеходов, но и автомобилистов. Используется специальная технология, которая сохранит приятную езду на многие годы. Для этих целей из республиканского дорожного фонда выделено более Br1,6 млн.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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