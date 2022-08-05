ФОТОФАКТ: Старый меняют на новый. На улице Минской обновляют тротуар

На улице Минской происходит обновление тротуара. Асфальтобетон заменяют на мелкоштучную тротуарную плитку.

Ранее мы сообщали, что на главной, магистральной улице города проходит капитальный ремонт: новую дорогу обустраивают не только для пешеходов, но и автомобилистов. Используется специальная технология, которая сохранит приятную езду на многие годы. Для этих целей из республиканского дорожного фонда выделено более Br1,6 млн.

Виктор ЧАБАН, фото автора.