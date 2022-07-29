Сколько стоит обновленная Минская и когда завершат ремонт

Корреспондент пообщался с Анатолием Киселевичем, директором дорожно-строительного управления №16, и узнал подробности.

Идет текущий ремонт Минской. Обновляют участок магистральной улицы от Орджоникидзе до Гагарина. Для укладки используется щебеночно-­мастичный асфальтобетон с добавлением целлюлозы. Специалисты обещают, что новая дорога будет радовать бобруйчан много лет.

– Расскажите, пожалуйста, какие работы сегодня ведутся на главной улице города, каковы сроки выполнения?

– В данный проект входят замена верхнего асфальтобетонного изношенного слоя и дальнейшее устройство асфальтобетоном, – рассказывает собеседник. – Идет также ремонт тротуара: обустраиваем пешеходную дорожку на участке от улицы Чехова до улицы Орджоникидзе. Сейчас там асфальтобетон, будем полностью заменять его мелкоштучной тротуарной плиткой. В течение июля-августа ведутся работы на объекте. Ремонтируем за счет республиканского дорожного фонда. Стоимость работ составляет 1 млн 605 тыс. белорусских рублей. Планируем завершить 15 августа.

– Сколько задействовано человек и какая техника используется?

– В общей сложности на участке задействованы около 30 человек. Они укладывают тротуарную плитку, ведут устройство асфальтобетонного покрытия. Мы применяем 3 асфальтоукладчика, 5 дорожных катков, водовозки, большие и маленькие дорожные фрезы, гудронатор. Это позволяет работать сразу на половине от всей ширины дороги.

К сожалению, вынужденная мера создает неудобства гражданам. Мы связались с представителем троллейбусного парка, который пояснил: «Водители действительно испытывают неудобства, но они временные, 15 августа – это гарантийное обязательство дорожных служб. На участках запрещено двигаться всему потоку транспорта, кроме непосредственно рабочего. Там не ездит не только общественный транспорт, но и грузовой, легковые автомобили. Чтобы сохранить движение и не отходить от маршрута, мы также вынуждены нести определенные затраты. Буксируем троллейбусы до ближайших остановок.

Виктор Чабан