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Фотофакт: на главной улице Бобруйска — Минской произошло ДТП

Опубликовано 04.06. Обновлено 5 июня в 12:32

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Фотофакт: на главной улице Бобруйска — Минской произошло ДТП

В пятницу, 4 июня, на главной улице города Бобруйска — Минской произошло ДТП. Движение транспорта не нарушено.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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