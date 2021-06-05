Фотофакт: на главной улице Бобруйска — Минской произошло ДТП
Опубликовано 04.06. Обновлено 5 июня в 12:32
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Фотографии: Виктор Чабан
В пятницу, 4 июня, на главной улице города Бобруйска — Минской произошло ДТП. Движение транспорта не нарушено.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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