Фонд Бобруйского краеведческого музея пополнился ценным историческим документом – письмом курсанта военно-тракторного училища

22 июня в Бобруйском краеведческом музее состоялась торжественная передача в дар письма курсанта знаменитого военно-тракторного училища Василия Субботина, который пропал без вести в первые дни Великой Отечественной войны. Ценный исторический документ передали участники туристско-краеведческого клуба «Зубренок» средней школы №25, руководителем которого является педагог Валерия Ткачук.

«Здравствуйте мама, Петя, Надя, курсантский привет от известного вам Васи. Сообщаю о своей жизни. …приступаю к новому учебному времени. Конец моей учебы теперь будет в мае месяце 1942 года, то есть, через год. Это получилось лишь потому, что наше училище из пехотного переименовано в военно-тракторное училище. Здесь я буду изучать трактора всех марок, автомашины всех систем, мотоцикл и вплоть до велосипеда. Отсюда я выйду лейтенантом умеющим управлять и трактором, и машинами, и мотоциклом. Здесь я приобрету вечную специальность. Если тогда бы я вышел пехотным командиром, и пришлось бы прибыть на гражданку, у меня специальной профессии не было бы, а военную специальность применить нельзя. А если сейчас я выйду командиром из училища, наверняка, будет специальность. Вы тоже можете этому радоваться».

Так писал своим родным 13 мая 1941 года Василий Субботин – курсант Бобруйского военно-тракторного училища. Планам молодого человека не суждено было сбыться – он пропал без вести в первые дни войны, а его мама в далеком селе Тамбовской области до конца своей жизни бережно хранила письмо от сына.

Бобруйское военно-тракторное училище было реорганизовано из Осиповичского пехотного в декабре 40-го года. Основанием для изменения профиля училища явились боевые действия на советско-финляндском фронте. Военный городок в Киселевичах вполне отвечал новому профилю училища. В мае 41 года два батальона приступили к занятиям по программе подготовки командиров автотракторных подразделений. Фактически, училище готовило танкистов, но в предвоенное время открыто об этом говорить было нельзя. 10 июня 1941 года состоялся первый выпуск училища. В учебном заведении перед войной осталось два батальона и выпускники, которые не успели уехать к месту назначения. С началом Великой Отечественной войны училище должно было эвакуироваться в Сталинград. Однако бобруйским курсантам пришлось принять свой первый бой на левом берегу реки Березины. Они проявили невероятные мужество и отвагу. 20-летние мальчишки трое суток держали оборону в открытом поле. 185 молодых ребят отдали свои жизни, чтобы мы жили мирно и счастливо.

В 2019 году на левом берегу Березины установили памятный знак погибшим курсантам. Об этом стало известно россиянке Татьяне Городко – ее родные знали семью Василия Субботина. Впоследствии именно у нее хранилось письмо курсанта военно-тракторного училища. Женщина познакомилась с Валерией Ткачук – руководителем туристско-краеведческого клуба «Зубренок», которая много лет занимается поисково-исследовательской деятельностью, и переслала важный исторический документ. Символично, что передача письма в дар краеведческому музею состоялась 22 июня – скорбную дату, которая напоминает о начале войны, унесшей миллионы человеческих жизней.

– Это письмо пополнит наш музейный фонд. У нас есть коллекция фронтовых писем. За каждым таким документом – судьба человека, его несбывшиеся мечты. Хочу выразить благодарность участникам туристско-краеведческого клуба «Зубренок» за их кропотливый труд, благодаря которому они смогли восстановить некоторые эпизоды начала Великой отечественной войны в Бобруйске, потому что такие свидетельства очень редкие, и по сути, на вес золота, – подчеркнула Наталья Артемчик, директор Бобруйского краеведческого музея.