Фольклорные песни и поэтические встречи: День белорусской письменности отметят в Краснополье

Мероприятия ко Дню белорусской письменности и Году исторической памяти пройдут 2 сентября в Краснополье. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Праздник начнется в Краснопольском районном центре культуры с творческой гостиной "Нам засталася спадчына". Гостям мероприятия расскажут историю белорусской письменности и книгопечатания, которому в этом году исполняется 505 лет, а также помогут приобщиться к духовному наследию Якуба Коласа и Янки Купалы, раскроют красоту художественного слова.

В программу также вошла поэтическая встреча "С художественным словом к людям", которая посвящена пятилетнему юбилею народного любительского поэтического объединения "Світанак". В числе мероприятий - концерт фольклорной песни "Спяваем песні мы з сялянскіх хат", в котором примут участие коллективы и солисты клубных учреждений района. Он пройдет в амфитеатре городского сквера Краснополья.

Помимо этого, в районном Центре культуры будут организованы книжные экспозиции, выставки работ и мастер-классы народных мастеров и умельцев.