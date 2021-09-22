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ФК “Белшина” встретится с ФК “Нафтан” уже в эту субботу

bobrlife.by 73 0

ФК “Белшина” встретится с ФК “Нафтан” уже в эту субботу

25 сентября в рамках 24 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу, футболисты "Белшины" принимают на стадионе "Спартак" футбольный клуб "Нафтан". Начало матча 17.00.

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