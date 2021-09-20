ФК «Белшина»: при огромном желании победить – уступаем

В минувшее воскресенье в матче двадцать третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на стадионе «Спартак», ведя в счете 1:0, все-таки уступили ФК «Волна-Пинск».

Забегая вперед, скажу, что невзирая на достаточно прохладную погоду, встреча получилась живой, скоростной, богатой на события и, надеюсь, интересной для болельщиков. Уже вначале 9-й минуты мяч побывал в воротах голкипера «Белшины» Алексея Харитоновича, но судья на бровке Анастасия Данченко зафиксировала офсайд. А спустя секунд сорок лучший бомбардир «красно-черных» Рамазан Исаев, забивая свой десятый гол в нынешнем чемпионате, открывает счет. На 17-й минуте был шанс увеличить разрыв в счете у Евгения Сакуты, но с его ударом в ближний угол справился вратарь гостей. «Белшина» пропустила «в раздевалку» – на последней минуте первого тайма, в ходе позиционной атаки, метров с 12-и гол в «девятку» наших ворот забил Виталий Кибук.

Второй тайм мало отличался от первой 45-минутки. Атаки накатывали то на одни, то на другие ворота, но по-настоящему опасных моментов не возникало. До 78-й минуты. Когда сразу три нападающих «Волны» вышли против двоих защитников «Белшины». Казалось, после удара и штанги Харитонович вынес мяч с линии ворот, но главный арбитр встречи указал на центр поля – 1:2. Можно ли было спасти этот матч в оставшиеся 12 минут основного и 5 дополнительного времени? Желание не всегда совпадает с возможностью. Желание у наших игроков было, но увы. Третье поражение от «Волны» в нынешнем сезоне.

– Гол «в раздевалку» раззадорил ребят, во втором тайме очень хотели отыграться, выиграть, – поделился впечатлениями после матча исполняющий обязанности главного тренера ФК «Белшина» Альберт Рыбак. – побежали вперед и пропустили контратаку. Больше у «Волны» моментов и не было. Но и нам еще надо работать над реализацией. При огромном желании победить – проиграли.

И уже в ближайшую субботу «красно-черные» на городском стадионе «Спартак» будут принимать футболистов новополоцкого «Нафтана». Начало встречи в 17.00.

Александр Анташкевич.