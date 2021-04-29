ФК «Белшина» посетил ОАО «Белшина»

28 апреля по давно сложившейся традиции тренерский штаб и футболисты «Белшины» посетили титульного спонсора своего клуба. В ходе визита на ОАО «Белшина» была организована экскурсия по современным цехам, где предприятие изготавливает свою продукцию. Спортсмены смогли вживую оценить масштаб производства и посмотреть, как работают их давние болельщики. Гости увидели практически полностью автоматизированные заводы по производству массовых и сверхкрупногабаритных шин, которые заинтриговали практически всех своей современностью и скоростью работы. Завершился визит посещением музея ОАО «Белшина», где футболисты узнали об истории предприятия, его структуре, развитии и достижениях.

По окончании мероприятия своими впечатлениями поделились защитник Терентий Луцевич:

– На «Белшине» я впервые. Экскурсия была интересной и познавательной, впечатления отличные! Будем стремиться достойно представлять и Бобруйск, и это градообразующее предприятие, с которым наш футбольный клуб имеет одно название – «Белшина».

Полузащитник Сергей Русак:

– Я из Беларуси, доводилось видеть в Жодино и сами БелАЗы, но как производят огромные шины для них увидел впервые. Вообще познавать что-то новое для себя – всегда интересно.

Нападающий Рамазан Исаев:

– Меня сегодня впечатлило буквально все! Я впервые на подобной экскурсии, поэтому было интересно и послушать рассказ о производстве, и все то, что увидели. Время провели приятно и полезно!