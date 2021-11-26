Фильм «Авантюры Прантиша Вырвича» выйдет в прокат с 1 декабря. Есть сцены, снятые в Бобруйске

Премьера исторического фильма "Авантюры Прантиша Вырвича" Национальной киностудии "Беларусьфильм" состоится 1 декабря. Картина снята по роману-бестселлеру белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь киностудии Алена Астапович.

"Сюжет фильма погружает зрителя в атмосферу Беларуси XVIII века. Юный шляхтич из обедневшего православного рода Прантиш Вырвич вынужден бежать из Минского иезуитского коллегиума, отомстив преподавателю латыни за смерть своего друга. В пути Прантиш встречает доктора, алхимика и ученого Бутрамея Ледника, вынужденного пойти в услужение к нему из-за долгов. Встреча становится для героев судьбоносной - гордый и отчаянный шляхтич Вырвич, харизматичный доктор Ледник и его возлюбленная Саломея Ренич попадают в водоворот интриг влиятельных магнатов вокруг трона Речи Посполитой. Герои готовы отстаивать не только свою честь и свободу, но и с оружием в руках вступиться за честь Родины. Их ждут отчаянные битвы, погони, славные подвиги и, конечно, любовь", - рассказала Алена Астапович.

Съемки киноленты проходили в самых знаковых исторических местах Беларуси: Несвижском, Мирском и Лидском замках. В фильме также можно увидеть локации Минска, Бобруйска и Снова.

"Белорусскими мастерами создавались роскошные костюмы, которые с удивительной точностью подчеркнули красоту и изысканность того времени. На нашей студии был построен знаменитый танк Леонардо да Винчи, изготовленный по его чертежам", - добавила пресс-секретарь.

Над фильмом работала творческая группа во главе с режиссером Александром Анисимовым. Генеральный продюсер - Владимир Карачевский, автор сценария - Валентин Залужный, оператор-постановщик - Дмитрий Рудь. Главные роли исполнили Георгий Петренко, Иван Трус, Виктор Манаев, Вероника Пляшкевич, Вячеслав Павлють, Евгения Аникей, Сергей Чекерес и Сергей Жбанков.

Фильм снят на двух языках - белорусском и русском. Его можно будет увидеть в кинотеатрах Беларуси с 1 по 31 декабря.