Филиал «Бобруйские электрические сети» – о подготовке к осенне-зимнему периоду

В настоящее время на балансе филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», включающего по своей структуре 6 районов электрических сетей (РЭС), находится более 2500 трансформаторных подстанций, 6600 км километров воздушных линий 0,4-10 кВ (ВЛ) и 1606 километров кабельных линий 0,4-10 кВ. Все эти действующие электроустановки требуют периодического технического обслуживания для поддержания в исправном состоянии и минимизации аварийных отключений потребителей, особенно в отопительный период времени. В настоящее время согласно выше указанных мероприятий выполнен капитальный ремонт 296-ти трансформаторных, 634,5 км. ВЛ 0,4-10кВ, в охранных зонах ВЛ произведена вырубка 2197 опасных деревьев, от древесно-кустарниковой растительности в объеме 100 га. В рамках планов по реконструкции ВЛ-10кВ, проходящих по лесным массивам с голого на изолированный провод заменено 20 км ВЛ, в местах пересечений и сближений с реками и озерами на изолированный провод заменено 1,6км ВЛ-10кВ, произведена реконструкция 14,7 км КЛ-10(6)кВ. Все плановые работы по ремонту электроустановок ежегодно производятся согласно соответствующих графиков, утвержденных в установленном порядке и для обеспечения электробезопасности персонала при их выполнении, необходимо погашение подключённых потребителей на время проведения работ. Основной объем работ приходится на теплую пору года для минимизации случаев отключения потребителей, использующих газовые и электрические отопительные приборы в зимний период. При необходимости проведении работ по реконструкции существующих электрических сетей энергоснабжающая организация согласовывает предстоящее отключение абонентов с местными исполнительными и распорядительными органами власти.

На кануне проведения ремонтных работ, диспетчера РЭС информируют о предстоящих отключениях юридических лиц, бытовые потребители, изъявившие желания получать уведомления о предстоящих отключениях, оповещаются о предстоящих работах заблаговременно посредством СМС-уведомлений. Для оформления данной бесплатной услуги, гражданин может обратиться в адрес специалиста «одного окна» соответствующего РЭС, а бытовые потребители г.Бобруйска и Бобруйского района, могут оформить данную услугу в сервисно-расчетном центре филиала БЭС по адресу: г.Бобруйск, ул.Минская, 96 (телефон 78-82-47).

К сожалению, в процессе эксплуатации действующих электроустановок по разным причинам происходят аварийные отключения без участия персонала от действия релейных защит и автоматики, в рамках принятия неотложных мер по развитию и ликвидации аварийной ситуации, при этом так же происходит погашение потребителей. Ликвидация аварийных ситуаций в электрических сетях требует определенного времени и в случае аварийного отключения электрической сети потребители вправе обратиться в адрес диспетчера соответствующего РЭС.

Информируем юридических лиц и предпринимателей, что в со­ответствии с Указом Президента Республики Бела­русь от 06 августа 2014 года №397 "О технологи­ческом присоединении электроустановок" филиал "Бобруйские электрические сети" РУП "Могилевэнерго" оказывает услуги по технологическо­му присоединению электроустановок. Технологи­ческое присоединение включает в себя: разработку технических условий, закупку товаров и работ, необходимых для техно­логического присоединения, выполнение изыска­тельских работ, разработку проектной документа­ции, получение разрешений, согласований, выполнение в соответствии с проектной документаци­ей работ по строительству и реконструкции электри­ческих сетей, трансформа­торной подстанции и ино­го оборудования, подключение электроустановок к электрическим сетям энергоснабжающих организаций. Результатом технологического присо­единения становятся подача напряжения на вводное устройство заказчика и передача на баланс энергоснабжающей организа­ции инженерной инфра­структуры заказчика, построенных при осуществ­лении технологического присоединения, оформление регистрации которых осуществляется за счет средств энергоснабжающей организации. По всем вопросам, касающимся вышеуказанной процедуры, можно обратится в адрес РЭС согласно территориального расположения объекта электроснабжения.