Фестивальные показы: спектакль «Нобелевская неделя» прошел во Дворце искусств

Постановку в рамках конкурсной программы «Эксперимент» представил столичный Новый драматический театр. Это простая история о супругах, которые давно вместе, но, как нередко бывает, потеряли (или не имели?) духовную близость, мало понимают друг друга и, увы, забыли о юношеских мечтах…

Журналист районной газеты Олег и его жена Улита, работающая в библиотеке, признанной неперспективной, вдруг узнают, что их однокашница и сокурсница Милаша получает Нобелевскую премию по литературе. С ее приезда на родную дрогичинскую землю и начинается вся заваруха.

Не только супруги, но и их приятели – помешанная после ухода мужа на пластике соседка («я дачу двухэтажную (недавно газ провели) продала, потому что затягивает»), товарищ «по рюмке» Олега, считающий себя сыном Фиделя Кастро, еще две знакомые – одна слегка помешанная, а другая убеждена, что многих из нас (ее в том числе) уже не единожды похищали инопланетяне, – начинают сомневаться, правильно ли живут, все ли сделали для того, чтобы реализовать свои способности, да и нужно ли все это… Вносит Милаша сумбур и в семейную жизнь, напомнив главному герою о былых между ними чувствах и его тяге к написанию стихов (восхитила «Баллада о просроченном талоне»!)…

Много в спектакле отсылок к советским временам, но и немало рассуждений о дне нынешнем и даже будущем, когда «темная сила» (черный человек, который несколько лет живет в домашнем шкафу) призывает определиться, на чьей ты стороне, и предупреждает, что впереди ждет много испытаний. И почти постоянно присутствует упоминание интернетовских штучек («Как, тебя нет в Facebook? Значит, тебя нет вообще нигде!») и «словесов», связанных со Всемирной сетью и делающих людскую речь отнюдь не красочной…

Юмор местами простоват и грубоват. К примеру, песню «Ты у меня одна» написал Юрий Визбор, который только официально был женат 4 раза (кстати, в спектакле очень много танцевальных и песенных номеров). Или «Вон мужики на троих соображают. – Пусть соображают: одна голова – хороша, а три – лучше!». А вот: «Ночью из кухни манят голоса: тоненьким – сосиска, толстым – колбаса». Еще «Акция: купи 10 ершиков и получи 11-й в подарок! – Зачем? Мы столько вторичного продукта не вырабатываем!» И так: «Дети какают в горшок, взрослые же в душу»…

Не забыли и бобруйчан потешить: «Да вся интеллигенция в Бобруйске!» А в одной из застольных сцен угощали знаменитой гефилте фиш. Да и в конце постановки танцевали под весьма узнаваемые в нашем городе мелодии.

Словом, и смешно, а больше грустно. Но завершили формулировкой к Нобелевской премии: «За внимание к маленькому человеку и его большим проблемам».