Фестиваль-конкурс рок-групп и уличных музыкантов объявлен в Могилеве

Фестиваль-конкурс рок-групп и уличных музыкантов «StreetMusic_Фест» объявлен в Могилеве. К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего, среднего специального, профессионально-технического, высшего образования, рабочая молодежь Могилева в возрасте до 31 года. Фестиваль-конкурс, который будет проходить по двум номинациям (рок-группа и уличные музыканты) иприурочен ко Дню молодежи и 755-летию Могилева проводится в очно-дистанционной форме.

- Чтобы поучаствовать, надо прислать оргкомитету видеоролик продолжительностью до 10 минут до 8 июня, - приводит слова замначальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Моггорисполкома Ирины Столяровой БелТА. - В нем должна быть запись исполнения произведений собственного сочинения или белорусских авторов и одно произведение на выбор: кавер-версия, ремикс или ремейк известных произведений. "Видеозаписи должны отражать живое выступление исполнителей под аккомпанемент акустических и/или электронных музыкальных инструментов, исключая фонограмму "минус один". Запись должна быть одним дублем, без монтажа и нарезки (без склейки кадров, наложения аудиодорожек и так далее) или каких-либо специальных эффектов, в высоком качестве, без акустических провалов", - рассказали организаторы.

Большой гала-концерт с награждением победителей пройдет 26 июня. Организаторы конкурса Центр творчества «Эверест» и отдел идеологической работы и по делам молодежи Моггорисполкома.