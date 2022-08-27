Фестиваль «Капельки добра в море здоровья»

В 13-й раз собрал друзей вместе фестиваль творчества для людей с инвалидностью «Капельки добра в море здоровья», организованный учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».

Фестиваль расширил свои границы и прошел в необычном - выездном формате. Команды-участницы из Бобруйска, Бобруйского района и Могилева отправились в путешествие и посетили два удивительных места: «Город мастеров» в этнографической деревне 19 века и «Могилевский зоосад».

25 августа в а/г Буйничи участники фестиваля на сценической площадке продемонстрировали свои творческие таланты, за что были отмечены дипломами и подарками. Далее всех ждала насыщенная экскурсионная программа. В этнографической деревне 19 века участники смогли максимально погрузиться в историческую среду и открыть новый мир, где стираются грани между материальным и духовным, восстановить утраченную связь с историческим прошлым. Здесь они увидели мастерские кузнеца и плотника, а в помещичьем имении — посетили корчму. Вживую можно было увидеть, как работали в те годы ткачи, гончары. На память ребята увезли интересные поделки.

Море положительных эмоций гостям подарили обитатели местного зоосада, которых каждый пытался угостить вкусняшками. По периметру зоосада оборудован пешеходный маршрут, имеются смотровые площадки. Наши путешественники, двигаясь по огороженной тропе и выходя на специальные смотровые вышки, имели возможность наблюдать зверей в привычных для них условиях.

Путешествуя по железной дороге, ребята наблюдали разветвлённую систему каньонов, которые образовались на территории зоосада в ледниковый период и стадо зубров, которые подходят близко к поезду и впечатляют своей мощью.

13-й фестиваль посвящен Году исторической памяти.

Творческие номера участников фестиваля были пронизаны любовью к Родине и историческому наследию нашей страны.

Огромное спасибо нашим спонсорам, благотворителям, волонтерам за помощь в организации фестиваля.