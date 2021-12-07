Фермер из Шклова строит самое большое хранилище картофеля в Европе

В Могилевской области накопали почти 100 тысяч тонн картофеля. Внушительная часть урожая выращена на полях шкловского фермерского хозяйства «Диана».

В хранилища «Дианы» заложены 37 тысяч тонн, и картофель сейчас активно продают по Беларуси и в другие страны. Чтобы реализация была быстрой и качественной, в фермерском хозяйстве заработала новая роботизированная линия, которая сортирует и пакует 40 тонн картофеля в час.

ТРК Могилев