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Фермер из Шклова строит самое большое хранилище картофеля в Европе

tvrmogilev.by 61 0

Фермер из Шклова строит самое большое хранилище картофеля в Европе

В Могилевской области накопали почти 100 тысяч тонн картофеля. Внушительная часть урожая выращена на полях шкловского фермерского хозяйства «Диана».

В хранилища «Дианы» заложены 37 тысяч тонн, и картофель сейчас активно продают по Беларуси и в другие страны. Чтобы реализация была быстрой и качественной, в фермерском хозяйстве заработала новая роботизированная линия, которая сортирует и пакует 40 тонн картофеля в час.

ТРК Могилев

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