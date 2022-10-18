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Фантасмагорию «Ангелы не плачут» покажут в Бобруйске

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Фантасмагорию «Ангелы не плачут» покажут в Бобруйске

Премьеру фантасмагории Аси Котляр «Ангелы не плачут» в постановке режиссёра Дмитрия Нуянзина покажут в Бобруйске.

Как сообщили в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Мартинкевича спектакль зрители увидят 4 и 5 ноября.

Начало в 18.00. Спектакль идёт без антракта.

 

mogilevnews.by

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