Фантасмагорию «Ангелы не плачут» покажут в Бобруйске
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Премьеру фантасмагории Аси Котляр «Ангелы не плачут» в постановке режиссёра Дмитрия Нуянзина покажут в Бобруйске.
Как сообщили в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Мартинкевича спектакль зрители увидят 4 и 5 ноября.
Начало в 18.00. Спектакль идёт без антракта.
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