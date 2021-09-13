Евфросиньевские чтения прошли в библиотеке №8

10-11 сентября в библиотеке №8 г. Бобруйска имени преподобной Евфросинии Полоцкой прошли Евфросиньевские чтения «И слово в слове отзовётся». В мероприятии принял участие клирик Бобруйской епархии иеромонах Андрей (Василюк), руководитель отдела религиозного образования и катехизации, настоятель храма в честь Божией Матери «Целительница».

В своём докладе иеромонах Андрей (Василюк) описал основные принципы взаимодействия Белорусской Православной Церкви с системой культуры и образования Беларуси.

Он отметил, что это сотрудничество направлено на повышение духовной грамотности, поскольку сейчас существует множество духовных практик, в том числе, разрушающих человека. Эта работа БПЦ с системой культуры и образования Беларуси состоит в изучении духовной истории и культуры страны, формировании у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

Кроме этого, священник представил план сотрудничества между Церковью и Бобруйским горисполкомом на 2021-2022 учебный год, рассказал о запланированных мероприятиях, их значении, смысле и пригласил всех присутствовавших на чтениях принять в них участие.