Этап смотр-конкурса авторских театральных коллективов «У далонях маёй Беларусі» пройдет в Бобруйске

Смотр-конкурс авторских театральных коллективов "У далонях маёй Беларусі" пройдет в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

К участию приглашаются самодеятельные коллективы учреждений культуры области, работающие в различных видах и формах театрального искусства: драматические, музыкальные, пластические театры, театры-студии, театры миниатюр. В творческое состязание войдут два этапа - конкурсный и итоговый смотр-конкурс.

Первый этап конкурсного просмотра охватит все районы и будет организован в Могилеве, Бобруйске и Черикове. Второй заключительный этап соберет участников на базе Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы. Здесь 15 марта покажут признанные лучшими театральные постановки.

По итогам конкурса участников и победителей наградят дипломами. Также жюри выберет исполнителей лучших мужской и женской роли, назовет лучший спектакль для детей и самый яркий дебют. Кроме того, присудит несколько номинаций - за оригинальность интерпретации постановочного материала, популяризацию и сохранение творчества белорусских классиков.

Областной смотр-конкурс самодеятельных театральных коллективов "У далонях маёй Беларусі" проводится раз в два года с 2011 года. Он нацелен на сохранение и развитие театральных традиций региона, любительского театрального искусства, выявление новых творческих коллективов. Организатором выступает Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы.