Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Культура

Эстрадная студия «Росы» привезла из столицы заслуженные награды

8 0

Эстрадная студия «Росы» привезла из столицы заслуженные награды

27 января учащиеся Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцовой эстрадной студия «Росы» приняли участие в открытом республиканском разножанровом конкурсе «Жарынка» в Минске.

Учащиеся стали лауреатами 1 степени в номинации «Эстрадный вокал (ансамбль)» в возрастной категории 11-12 лет.

Самой высокой наградой «Гран-при» был удостоен Владислав Зотов в номинации «Эстрадный вокал» с песней «Волшебство».

Все участники получили невероятный заряд эмоций и яркие впечатления от конкурса, и готовы  дальше покорять вершины творчества!

Светлана Аврамчик

Педагог дополнительного образования

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿