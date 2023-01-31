Эстрадная студия «Росы» привезла из столицы заслуженные награды
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27 января учащиеся Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцовой эстрадной студия «Росы» приняли участие в открытом республиканском разножанровом конкурсе «Жарынка» в Минске.
Учащиеся стали лауреатами 1 степени в номинации «Эстрадный вокал (ансамбль)» в возрастной категории 11-12 лет.
Самой высокой наградой «Гран-при» был удостоен Владислав Зотов в номинации «Эстрадный вокал» с песней «Волшебство».
Все участники получили невероятный заряд эмоций и яркие впечатления от конкурса, и готовы дальше покорять вершины творчества!
Светлана Аврамчик
Педагог дополнительного образования
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