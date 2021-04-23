«Есть в каждой победе твоей и моей весна сорок пятого года». В средней школе №6 прошло мероприятие в рамках образовательного проекта «ШАГ»

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей, трагедия затронула каждого белоруса. На протяжении многих лет народ Беларуси бережно хранит славу и величие защитников Родины.

События Великой Отечественной войны глубокой раной отпечатались в сердцах белорусского народа. О жертвах и подвиге наших отцов, дедов и прадедов свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники и мемориальные комплексы.

Миллионы погибших, сотни искалеченных судеб, осиротевшие дети – такую цену заплатила белорусская земля за мир. Особую боль вызывают истории сожженных деревень.

В разных уголках Беларуси прошли классные часы на тему «Есть в каждой победе твоей и моей весна сорок пятого года». Не стала исключением и средняя школа №6. В ней также прошло мероприятие в рамках образовательного проекта «Школа Активного Гражданина».

Почетным гостем стала Ирина РЫНЕЙСКАЯ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Используя информационно-коммуникационные технологии, учащиеся X класса вместе с Ириной Николаевной попали в виртуальную экскурсию и погрузились в историю тех времен.

За время экскурсии ребята посетили:

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» расположен в Логойском районе Минской области. Открыт в 1969 году, реконструирован в 2004 году. 22 марта 1943 года в огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей.

Мемориальный комплекс на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области. Открыт на народные пожертвования весной 2020 года. 14 января 1944 года было расстреляно и сожжено 1 758 мирных жителей, среди которых было 950 детей.

Мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в деревне Борки в Кировском районе. Реконструирован в 2020 году. 15 июня 1942 года было убито 1 800 человек.

Мемориальный комплекс «Дальва» был построен в память о жителях деревни Дальва Логойского района Минской области. Открыт 15 июля 1973 года. 19 июня 1944 года в пламени пожара погибли 44 жителя: 29 детей, 13 женщин, двое мужчин.

Деревня Шауличи в Волковыском районе Гродненской области стала сестрой Хатыни. Летом 1943 г. нацисты убили 366 человек, из них 120 детей.

Мемориальный комплекс «Дремлево» находится в Жабинковском районе Брестской области. Установлен в 1982 году. 11 сентября 1942 г. в огне погибли 196 человек, спаслись лишь 12 человек.

Мемориальный комплекс «Проклятие фашизму» находится на месте деревни Шуневка в Докшицком районе Витебской области. Открыт 3 июля 1983 года. 22 мая 1943 года были заживо сожжены старики и женщины деревни. 15 детей от года до шести лет были сброшены в колодец.

Мемориал «Усакино» находится в партизанских лесах Кличевского района Могилевской области. Он включает памятник жителям деревень Вязень и Селец, разделивших судьбу Хатыни, лагерь партизан и братскую могилу. Открыт в 1985 г.

Мемориальный комплекс «Детям — жертвам ВОВ» в деревне Красный Берег Жлобинского района Гомельской области. Открыт в июне 2007 года. Здесь располагался один из крупнейших детских донорских концлагерей, находились дети в возрасте от 8 до 14 лет. Всего 1 990 детей.

«Не каждая страна в своей истории имеет такой пример героизма, который проявил белорусский народ в годы Великой Отечественной войны. Это наша память, наша боль, наше достояние... Это лучшее подтверждение того, как ценны мир и спокойствие на родной земле, порядок и стабильность. Важно помнить об этом и идти вперед. Ставьте перед собой цели, добивайтесь их и помните, что за вашими плечами – ваши родители, ваши учителя и наставники, ваша Родина» – сказала депутат.

В завершение встречи, Ирина Николаевна пожелала здоровья, успехов в учебе и в жизни.

«Идите не туда, где есть дорога, идите туда, где дороги нет. И оставляйте там свои следы», - добавила Ирина СУРОВАЯ, директор ГУО «Средняя школа №6 г. Бобруйска».

Виктор ЧАБАН. Фото автора.