ЕРИП предупреждает о телефонных мошенниках

ЕРИП обращает внимание плательщиков на участившиеся случаи мошенничества. Под видом сотрудников Центра межбанковской системы идентификации (такого центра не существует в принципе), мошенники под различными предлогами (якобы произошло хищение средств с карточки, случайно оформлен кредит и т.п.) пытаются узнать конфиденциальные данные клиентов и получить доступ к их банковским счетам. При этом мошенники имитируют манеру общения банковских работников, могут знать ФИО клиентов и паспортные данные.

- Ни под каким предлогом никому не сообщайте секретные коды, логины, пароли, номера платежных карточек и личные паспортные данные. Если у вас есть сомнения, с настоящим ли сотрудником банка\МСИ вы разговариваете, не стесняйтесь прервать телефонный разговор и перезвонить в ваш банк или в ОАО «НКФО «ЕРИП» самостоятельно по официальным контактным номерам, - напоминают специалисты.