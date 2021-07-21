Управление соцзащиты администрации Ленинского района проведет прямую линию

22 июля 2021 года с 09-00 до 10-30 управлением социальной защиты администрации Ленинского района г. Бобруйска проводится «прямая телефонная линия» по вопросам:

- выплаты единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям (заместитель начальника управления Долгая Елена Михайловна, тел. 72 05 12);

- предоставления государственной адресной социальной помощи, награждения Орденом Матери (начальник службы назначения и выплаты пособий, социально-бытового обеспечения Кураленя Ирина Викторовна, тел. 71 77 39);

- пенсионного обеспечения многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов (начальник службы назначения и выплаты пенсий Громыко Ирина Олеговна; заместитель начальника службы назначения и выплаты пенсий Сыман Валентина Ивановна, тел. 76 58 51).