Епископ Бобруйский и Быховский Серафим пообщался с семейными парами

15 мая в Беларуси отмечается День семьи. В эти дни в Бобруйске проходит IX Фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях». В рамках общественного форума прошла встреча в формате открытого диалога епископа Бобруйского и Быховского Серафима с бобруйскими семьями.

Тема беседы — «Духовно-нравственные основы семьи, сбережение традиционных семейных ценностей». Мероприятие прошло в Центре «Покрова».