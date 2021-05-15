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Общество

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим пообщался с семейными парами

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Епископ Бобруйский и Быховский Серафим пообщался с семейными парами

15 мая в Беларуси отмечается День семьи. В эти дни в Бобруйске проходит IX Фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях». В рамках общественного форума прошла встреча в формате открытого диалога епископа Бобруйского и Быховского Серафима с бобруйскими семьями.

Тема беседы — «Духовно-нравственные основы семьи, сбережение традиционных семейных ценностей». Мероприятие прошло в Центре «Покрова».

 

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