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Эпидемиологическое расследование в бобруйском оздоровительном лагере «Шинник». Covid-19 исключен.

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Эпидемиологическое расследование в бобруйском оздоровительном лагере «Шинник». Covid-19 исключен.

В связи с регистрацией случаев респираторной инфекции у детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере «Шинник» (Бобруйск), специалисты санэпидслужбы Могилевской области проводят эпидемиологическое расследование.

- Сейчас в лагере проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения респираторных инфекций. Организовано лабораторное исследование клинического материала заболевших в целях этиологической расшифровки случаев. На данный момент Covid-19 исключен, - сообщает Минздрав. - Проведена оценка условий пребывания детей, а также условий способствующих возникновению заболевания. Ситуация находится на контроле в главном управлении по здравоохранению Могоблисполкома и Министерства здравоохранения.

по материалам mogilevnews

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