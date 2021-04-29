Энергонадзор информирует о получении паспортов готовности к работе в осенне-зимний период

Получение паспортов готовности к работе в ОЗП 2020-2021г.г.

Оформление паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников, (котельных и мини-котельных на балансе у отдельных потребителей) и электро, и теплоиспользующего оборудования предприятий и учреждений к работе в осенне-зимний период (Далее ОЗП).

Летом расслабляться не стоит, ведь осенние заморозки с резкими перепадами температур от положительных к отрицательным выявили у некоторых потребителей слабые места (порывы трубопроводов, износ теплотехнического оборудования). На это стоит обратить внимание при подготовке к предстоящей зиме 2021-2022г.г. Следует не забывать, что сроки окончания паспортизации учреждений, предприятий и организаций сократились на один месяц. Соответственно необходимо корректировать подготовительные работы под утвержденные исполкомами графики. Окончание получения паспортов 01.09.2021г.

Надежность и безопасность работы теплоиспользующего оборудования промышленных предприятий, государственных учреждений и других организации независимо от формы собственности, возможна в результате оперативного и четкого планирования работ, проводимых в энергоустановках энергетической службой, персоналом и руководством организации. Планирование работ должно опираться на составленные графики ППР (планово-предупредительных ремонтов) теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, которые энергетические службы предприятий исходя из требований ТКП - 458 ПТЭ и ТКП – 459 ПТБ теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей должны составлять и предъявлять руководству на утверждение и для соответствующего финансирования.

Хорошо спланированные энергетическими службами предприятий мероприятия, в полном объеме охватывающие приведение теплового и электрического хозяйства к работе в ОЗП, а также выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлической опрессовке систем отопления и горячего водоснабжения, утепление зданий и помещений, приобретение электрогенераторов и прочее.

Своевременное выделение руководством предприятий финансов на эти цели и контроль ответственных лиц, за выполнением всех пунктов мероприятий, залог качественной работы предприятия в ОЗП, который позволит избежать возникновения аварий и отказов на энергетическом оборудовании в зимний период.

Государственный инспектор БМО ГУ «Госэнергогазнадзор» Арефина Д.И.