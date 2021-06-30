Энергогазинспекция напоминает основные требования по эксплуатации газоиспользующего оборудования

Каждое водогрейное и отопительное газоиспользующее оборудование должно пройти техническое обслуживание.

По истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации.

Особое внимание стоит обратить на дымовые и вентиляционные каналы:

перед отопительным сезоном дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистки отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены.

Повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.

За нарушение правил пользования газом в быту предусмотрена административная ответственность: