Энергогазинспекция напоминает основные требования по эксплуатации газоиспользующего оборудования
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Каждое водогрейное и отопительное газоиспользующее оборудование должно пройти техническое обслуживание.
По истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации.
Особое внимание стоит обратить на дымовые и вентиляционные каналы:
перед отопительным сезоном дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистки отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены.
Повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.
За нарушение правил пользования газом в быту предусмотрена административная ответственность:
- Несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.
- Самовольные подключение газоиспользующего оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его отключение, перестановка с применением сварки, переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка этого оборудования и его ремонт, вмешательство в работу индивидуальных приборов учета расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений – влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин.