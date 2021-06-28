Энергетики восстановили подачу электричества в 111 населенных пунктах Беларуси
БелТА 81 0
Белорусские энергетики восстановили подачу электроэнергии в 111 населенных пунктах. Такая информация опубликована в Telegram-канале "Белэнерго".
В ведомстве отметили, что по данным на 06.00, отключенных от системы электроснабжения населенных пунктов нет. "Всего за прошедшее сутки персоналом энергоснабжающих организаций "Белэнерго" было восстановлено электроснабжение в 111 населенных пунктах. Работы велись оперативно, было задействовано 105 человек и 38 единиц техники", - сказали в "Белэнерго".
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