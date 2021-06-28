0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Энергетики восстановили подачу электричества в 111 населенных пунктах Беларуси

БелТА 81 0

Энергетики восстановили подачу электричества в 111 населенных пунктах Беларуси

Белорусские энергетики восстановили подачу электроэнергии в 111 населенных пунктах. Такая информация опубликована в Telegram-канале "Белэнерго".

В ведомстве отметили, что по данным на 06.00, отключенных от системы электроснабжения населенных пунктов нет. "Всего за прошедшее сутки персоналом энергоснабжающих организаций "Белэнерго" было восстановлено электроснабжение в 111 населенных пунктах. Работы велись оперативно, было задействовано 105 человек и 38 единиц техники", - сказали в "Белэнерго".

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿