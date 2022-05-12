Эмоциональное выгорание: главная проблема современного общества

Эмоциональное выгорание хуже депрессии не потому, что серьезнее и разрушительнее (это ведь не грипп, а болезни относительные, о тяжести которых судить просто так нельзя). Просто большинство россиян вовсе не верит в существование странной болезни с нелепым названием. Когда человек говорит, что, кажется, страдает от подобного выгорания, его издевательски спрашивают: «Это у тебя типа эмоции закончились?»

Вопрос звучит саркастично, хотя не лишен доли истины. Эмоции, как правило, связывают с характером, воспитанием, полом, национальностью и чем угодно еще, забывая, что это в первую очередь реакция психики, связанная различными системами – и пищеварительной, и дыхательной, и нервной, и эндокринной. Чрезмерно сильные эмоции становятся стрессорами, которые утомляют, истощают и угнетают организм. Представьте, что вы слишком много съели и ваша пищеварительная система не справляется. Организму тяжело обрабатывать столько еды разом. В случае с эмоциями примерно такая же история – вы испытываете их так сильно, что нервная система начинает давать сбои. Вот только контролировать количество пищи, которое вы потребляете, намного легче, чем эмпатию, ответственность и желание сопереживать. Результатом эмоциональной мясорубки, в которой вы пребываете долгое время, становится эмоциональное выгорание.

Что это такое?

Человек, который ежедневно много общается с людьми (этот процесс, как правило, вызывает эмоции), часто находится в стрессовых ситуациях и берет на себя большую ответственность, сталкивается рано или поздно с эмоциональным истощением. Он начинает испытывать безразличие к своей работе, близким и к жизни в целом. В буквальном смысле это действительно значит, что у человека закончились эмоции. Он использовал все ресурсы, полностью опустошив резервуар. Синдром эмоционального выгорания не все врачи считают болезнью. А многие ошибочно диагностируют вместо него депрессию или фазу биполярного расстройства.

Какие симптомы?

Причина врачебных ошибок в том, что симптомы эмоционального выгорания схожи с теми, что бывают у больных депрессией и биполярным расстройством (во время депрессивной фазы). Человек, столкнувшийся с этой проблемой, с трудом открывает глаза и встает по утрам, даже если выспался. У него нет сил изначально, а не потому, что он устал. Больному не хочется ни есть, ни спать, ему тяжело совершать любые бытовые действия. Никакое дело, даже то, что нравилось раньше (это касается и работы, и хобби, и встреч с друзьями), не вызывает положительных эмоций. Любому досугу человек предпочтет лежать в кровати и смотреть в потолок. На работе он не чувствует никакой ответственности, не боится разочаровать начальство и получить штраф за невыполнение задания. Ему просто наплевать на то, что происходит в его жизни, – его не радуют позитивные моменты и не разочаровывают негативные. Параллельно он начинается сомневаться в своих возможностях, перспективах и желаниях. Больному кажется, что он не способен ни на что путное и обречен на провал.

Из-за чего появляется синдром?

Считается, что синдром эмоционального выгорания – недуг людей, связанных с медициной, благотворительностью, помощью и спасением других. Они несут ответственность за жизнь, здоровье и благополучие тех, кто оказался в трудном положении. Из-за этого испытывают сильные негативные эмоции и находятся в стрессе. По этой же причине многие хирурги и сотрудники силовых структур страдают от алкоголизма. Но на самом деле столкнуться с выгоранием может каждый человек. Обычно это настигает тех, кто изначально влюблен в свою профессию, готов работать очень много и на первое место в жизни ставит карьеру. Такие люди постоянно живут в режиме цейтнота – стремятся выполнить все задачи (а это просто невозможно, потому что каждая выполненная задача порождает новую), работают сверхурочно, очень эмоционально реагируют на неудачи и провалы и принимают любую критику близко к сердцу. В конце концов организм так устает переживать и нервничать, что просто забивает на все. Представьте, что вы очень долго бежали на пределе возможностей и вот силы закончились. И даже если вы очень хотите и дальше стремительно лететь вперед, просто не можете. Нет сил даже на ногах стоять. Логично, что другого выхода, кроме как лечь и бездействовать, организм вам не оставит. Эмоциональное выгорание – это долгий процесс, вы не в одночасье, не вдруг теряете интерес к жизни. Но распознать синдром на ранних стадиях – когда вам вроде бы уже не хочется идти на работу и все порядком достало, но тем не менее запал что-то делать присутствует и удовольствие вы еще получаете – крайне сложно. В большинстве случаев вам поможет отпуск – если, вернувшись после отдыха на работу, вы чувствуете, что снова полны энергии и желания свергать горы, то с вами все в порядке. Вы просто действительно устали.

Кто в зоне риска?

Скорее всего, если вы безразличный лодырь, который расслабленно и легко относится в жизни ко всему, эмоциональное выгорание вам не грозит. А вот если вы стремитесь всем помочь, справиться с работой на отлично, успеть сделать все и даже больше и никого не подвести, то можете выгореть. Большему риску подвержены те, чья карьера связана с постоянной необходимостью общаться с людьми (все мы немного энергетические вампиры, которые высасывают силы и положительные эмоции из других) и со спасением жизни. Это самая большая ответственность, которая может оказаться на чьих-то плечах. И когда человек понимает, что из-за его действий кто-то может умереть, его организм и психика работают на пределе возможностей, а истощение наступает быстрее.

Нужно ли идти к врачу?

Да, нужно, чтобы убедиться, что у вас именно синдром эмоционального выгорания. Например, во время депрессии человеку тоже очень тяжело встать с кровати и заставить себя что-то делать. Он тоже начинает сомневаться в себе и цинично и негативно относиться ко всему в жизни. Примерно такие же чувства испытывает больной биполярным расстройством во время депрессивной фазы (во время мании все ровно наоборот). Психотерапевт поможет разобраться, с каким именно недугом вы столкнулись. Учтите, что за один сеанс поставить точный диагноз невозможно. Придется посетить врача несколько раз и максимально честно и открыто рассказать ему о своих чувствах и ощущениях.

Как с этим бороться?

Именно с выгоранием справиться можно самостоятельно. Задача больного – восполнить ресурсы, а для этого, что логично, первым дело нужно выйти из эмоциональной мясорубки. Чаще всего основным катализатором синдрома становится работа. Реже к истощению могут привести очень сложные взаимоотношения с семьей или партнером, которые тоже повергают в постоянный стресс и вынуждают перманентно испытывать неприятные эмоции. В любом случае нужно выйти из эмоционального ада – уволиться, переехать (в другую квартиру, город, страну), расстаться, прервать общение. Затем важно вспомнить, что раньше приносило положительные эмоции. Какие были хобби? Что радовало? Чем любили заниматься? Нужно осознать, что помимо работы и ответственности за других у вас еще есть вы. Со своими нуждами и желаниями. Ешьте вкусную еду, занимайтесь спортом или работайте над собой как-то иначе (учите языки, рисуйте, пойте, идите на курсы актерского мастерства). Отправьтесь в путешествие, смотрите комедии и дурацкие ситкомы. Вам официально разрешается тратить время впустую и предаваться гедонизму, чтобы вспомнить вкус к жизни. Не пытайтесь справиться с выгоранием за счет других людей. Если они даже по воле случая вас разочаруют, вы вернетесь в исходное положение. Когда вы поймете, что у вас снова есть желание чем-либо заниматься, начинайте искать работу, которая будет приносить вам не только доход, но и удовольствие. И помните: если раз вы испытали эмоциональное выгорание, оно может настигнуть вас снова. Так что относитесь к жизни проще.

По материалам gq.ru.