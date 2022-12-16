Елочные базары заработают в Бобруйске с 23 декабря

Адреса, по которым можно приобрести ароматный символ Нового года:

Улица Социалистическая (у входа на бобруйский рынок);

улица Орджоникидзе, 6;

улица Минская, 22;

улица Генерала Батова, 16;

улица Ковзана, 47;

улица Интернациональная, 22;

улица 50 лет ВЛКСМ (площадка парка Молодежный);

улица Минская, 54;

проспект Строителей, 58.

Осуществить покупку можно с 10.00 до 19.00.

Стоимость деревцев приемлемая: до 1 метра — 9 руб., от метра до двух — 11 руб., от двух до трех — 22,50 руб., от трех до четырех — 30 руб. Еще один способ насладиться неповторимым запахом хвои — приобрести букет «Новогодний». Места в доме он занимает немного и стоит недорого — всего 7,50 руб.

Можно приобрести деревья в кадках. Стоят они: до 1 метра — 22,50 руб., от метра до двух — 27 руб. Положительный момент от покупки этих деревьев еще и в том, что его можно сохранить до весны (например, на балконе или даче) и затем высадить в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Таким образом, каждый гражданин Беларуси сможет внести свой вклад в озеленение малой родины.