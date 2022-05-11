Электронные ярмарки вакансий в Могилевской области пройдут 11 и 12 мая

В Могилевской области на этой неделе на единой электронной площадке http://e-vacancy.by/ будут проведены электронные ярмарки вакансий. Соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома такая ярмарка организуется 11 мая с 10.00 до 12.00.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Чериковского райисполкома - 12 мая с 09.00 до 10.00.