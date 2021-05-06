Экспозицию работ юных художников Беларуси и России можно увидеть в театре им. Дунина-Марцинкевича
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Временная экспозиция работ юных художников Беларуси и России.
Пройдет с 1 мая по 30 июня 2021 года в УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича».
Организаторы выставки - Общественное объединение «Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга».
Открытие экспозиции состоится 8 мая в 17.00 в холле театра. А в 18.00 на малой сцене начнется праздничный концерт «Дань памяти», посвященный Дню Победы.
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