Эксперт: внутренний экстремизм опасен вдвойне, нужны новые формы противоядия от этой опасности

Внутренний экстремизм опасен вдвойне, поэтому сегодня нужны новые формы противоядия от этой опасности. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.

"Современный экстремизм - это инструмент гибридных технологий ведения войны. Его смысл заключается в том, чтобы достичь военных целей без внешнего вторжения - разрушить общество и государство изнутри. И, как правило, эта разрушительная деятельность прикрывается идеями "демократического миссионерства", - считает аналитик. - Наша история знает множество таких миссионеров. Так, Наполеон нес на наши земли "европейскую цивилизацию", а Гитлер - "новый порядок". И мы прекрасно знаем и помним, чем это обернулось для нашего народа. Но если раньше это несли на штыках, то теперь эту роль исполняет внутренний экстремизм. И этим он опасен вдвойне. Поэтому сегодня нужны новые формы противоядия от этой опасности. Здесь новые законы должны стать реальным заслоном для нации и общества. Новые законы впервые называют вещи своими именами и дают адекватную квалификацию современным угрозам".

Как сообщалось, Президент на прошлой неделе подписал закон, которым вносятся изменения в закон "О противодействии экстремизму". В нем закреплено понятие "экстремистское формирование" (группа граждан, осуществляющая экстремистскую деятельность либо оказывающая содействие такой деятельности или ее финансирование).

Одновременно исключено действующее более узкое понятие "экстремистская группа". Введен термин "экстремистская символика и атрибутика". Как одну из разновидностей такой символики он включает в себя в том числе и нацистскую символику и атрибутику.

Расширен перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму. В него дополнительно включены органы юстиции, органы финансовых расследований, ряд республиканских органов государственного управления и местные исполнительные и распорядительные органы.

Координация деятельности субъектов противодействия экстремизму возложена на органы внутренних дел.

Предусмотрено ведение перечней организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Эти перечни позволят в том числе рассматривать вопросы депортации, запрета въезда, лишения гражданства, ограничения права занимать определенные должности (государственная, воинская служба), заниматься определенной деятельностью (педагогической, издательской и деятельностью, связанной с легальным оборотом оружия, взрывчатых веществ).

Наряду с генеральным прокурором прокуроры областей и города Минска наделены правом приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд заявления о признании их экстремистскими и их ликвидации.

Также в Гражданском процессуальном кодексе определен срок рассмотрения судами дел о признании организации экстремистской, ее ликвидации и о признании символики, атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами - не позднее одного месяца со дня принятия заявления.