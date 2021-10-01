Эксперт: векторные вакцины против COVID-19 одни из самых эффективных

Векторные вакцины против COVID-19 одни из наиболее клинически эффективных, заявил ректор Гомельского государственного медуниверситета доктор медицинских наук Игорь Стома в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации против коронавирусной инфекции.

"В мире имеется ряд показавших свою эффективность платформ, на которых сделаны вакцины против COVID-19. И, кстати, среди них одной из наиболее успешных по клинической эффективности и по безопасности признана векторная платформа. Та, на которой создана вакцина "Спутник". Эта вакцина в том числе производится на территории Беларуси. На той же платформе (немного измененный вектор) производится вакцина компании AstraZeneca. Платформы вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna несколько иные, которые также показали свою эффективность", - сказал Игорь Стома.

Врач-инфекционист призвал население верить экспертам, которые сами привились и советуют это сделать всем окружающим. "Привейтесь теми лицензированными, разрешенными и проверенными вакцинами, которые имеются в наличии. Все из них, которые допущены к применению в нашей стране, прошли должные проверки клинической эффективности и безопасности", - отметил он.

Как сообщалось, новая серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь". Врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения дают ответы на различные вопросы, в том числе насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19, что такое коллективный иммунитет. Ролики можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.