Эксперт: три четверти потребительской корзины белорусов – это отечественный производитель

Акцент на развитие сельского хозяйства, сделанный еще в первые годы независимости, в свое время вызывал споры и сомнения. Но сегодня очевидно, что именно аграрный сектор – это подушка продуктовой безопасности для всей страны.

Президент не раз отмечал значимость сферы и благодарил аграриев за колоссальный труд, который сегодня позволяет твердо стоять на ногах. Государство, в свою очередь, оказывает максимальную поддержку. Ведь в условиях санкций самостоятельность приобретает особую значимость: попытки экономического давления не возымеют эффекта, если налажено импортозамещение. Собственные ресурсы есть, благодаря совершенствованию технической базы в связке с грамотной работой экономистов.

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Мы практически полностью обеспечиваем себя. На три четверти это отечественный производитель в нашей потребительской корзине. Если взять розничный товарооборот, то импорт в розничном товарообороте составит порядка 23%. Традиционно мы специализируемся на тех видах деятельности, где выше доля добавленной стоимости. Это животноводство. То есть та ситуация, когда мы чисто нетто-импортер зерна, она оправдывается. Мы отбиваем наши расходы на зерно за счет того, что продукция животноводства на внешних рынках продается дороже».