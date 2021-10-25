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Эксперт: пандемия не сказалась на спросе на медицинские специальности

belta.by 93 0

Эксперт: пандемия не сказалась на спросе на медицинские специальности

Пандемия не сказалась на спросе на медицинские специальности, сообщила журналистам заместитель директора по учебной работе Белорусского государственного медицинского колледжа Ирина Дудар, передает корреспондент БЕЛТА.

"План приема, как и раньше, выполнен. Абсолютно на все специальности был конкурс. Учащиеся пришли мотивированные, обучаются с удовольствием. Я не вижу здесь плохого влияния пандемии. Наоборот, когда учреждения здравоохранения нуждаются в дополнительных руках, наши учащиеся в качестве волонтеров приходят в больницы, поликлиники и помогают", - рассказала Ирина Дудар.

По ее словам, Белорусский государственный медицинский колледж - одно из самых престижных и больших учреждений образования среднего специального медицинского профиля. "Можно сказать, что это флагман медицинского и фармацевтического среднего специального образования нашей страны. У нас обучается более 1,5 тыс. учащихся по специальностям "лечебное дело", "сестринское дело", "зубопротезное дело", "фармация". Современное техническое оснащение, образовательные технологии мирового уровня, которые используются в нашем образовательном процессе, дают возможность нашим учащимся быть конкурентоспособными на рынке труда и у нас в стране, и за ее пределами", - отметила замдиректора.

Ирина Дудар подчеркнула, что одним из самых важных направлений в образовательных технологиях мирового уровня сейчас является симуляционное обучение. "У нас в колледж открыта лаборатория по отработке навыков. Учащиеся оказываются в условиях, максимально приближенных к реалиям. Это симуляционная палата, процедурный кабинет, перевязочная, родильный зал и прочее. У обучающегося есть возможность сразу увидеть и понять свою ошибку, исправить ее и дальше уже не допускать при отработке практического навыка", - добавила она.

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