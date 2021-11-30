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Эксперт: миграционный кризис показал раскол внутри Европейского союза

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Эксперт: миграционный кризис показал раскол внутри Европейского союза

Миграционный кризис обнажил раскол внутри Европейского союза. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал российский политолог Сергей Михеев.

"Есть внутренняя игра в Европейском союзе. Когда структуры ЕС как бы поддерживают Польшу, но на самом деле внутри Европы многие эту Польшу осуждают. И они используют эту ситуацию, чтобы показать "вот поляки они какие. Мы же вам говорили, что с ними невозможно работать по другим вопросам", - отметил российский эксперт.

 

Сергей Михеев подчеркнул, что Польше не удастся втянуть Европу в какой-то конфликт. "Я не думаю, что Польша сможет втянуть Европу в какую-нибудь войну или что-то в этом роде. Внутри Европы есть определенная нелюбовь к Польше. Поляки слишком многого хотят, они берут и отдавать ничего не хотят", - подытожил он.

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