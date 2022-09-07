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Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью по медицинским направлениям

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Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью по медицинским направлениям

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдельгаффаром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, взаимодействие между медицинскими учреждениями, в частности, на уровне профильных университетов.

Кроме того, подтверждена заинтересованность в продолжении и расширении сотрудничества в медицинской сфере по таким направлениям, как кардиология, онкология, ортопедия, сестринское дело.

Особый интерес египетская сторона проявила к взаимодействию в области современных информационных технологий в медицине.

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