Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью по медицинским направлениям

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдельгаффаром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, взаимодействие между медицинскими учреждениями, в частности, на уровне профильных университетов.

Кроме того, подтверждена заинтересованность в продолжении и расширении сотрудничества в медицинской сфере по таким направлениям, как кардиология, онкология, ортопедия, сестринское дело.

Особый интерес египетская сторона проявила к взаимодействию в области современных информационных технологий в медицине.