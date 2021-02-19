Единый республиканский день безопасности стартует 20 февраля

С 20 февраля по 1 марта 2021 года пройдет первый этап Единого республиканского дня безопасности.

Пересечения автомобильных и железных дорог являются зонами повышенной опасности. Дорожно-транспортные происшествия на переездах, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся человеческими жертвами и коллапсом по всем направлениям.

Машинист железнодорожного состава имеет весьма ограниченную сферу для управления, он действует в соответствии с составленным заранее планом, отклонения от которого возможны только в случае форс-мажора. К тому же тормозной путь автомобиля – до нескольких десятков метров, а тормозной путь поезда – около километра и более. Даже применяя экстренное торможение, локомотивная бригада может не успеть остановить состав, который весит несколько сотен тонн. А при столкновении автомобиля, каким бы большим он не был, с локомотивом всегда победа останется за последним. Поэтому не надо пробовать, не надо экспериментировать, не надо пренебрегать правилами и пополнять печальную статистику ДТП.

Водители, пытаясь выиграть несколько секунд, нарушив правила, в итоге теряют жизни, ставя под угрозу жизнь и здоровье своих пассажиров, а также пассажиров поездов и электричек.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта и руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки, положением шлагбаума, звуковым сигналом и указаниями дежурного по железнодорожному переезду.

Водителю запрещается выезжать на переезд:

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);

если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства и самовольно открывать шлагбаум.

В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у «Стоп-линии», дорожного знака «Движение без остановки запрещено» или светофора, если их нет - не ближе 5 метров от шлагбаума, а при отсутствии последнего - не ближе 10 метров до ближайшего рельса.

При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда.

Одновременно водитель должен при имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 километр (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту приближающегося железнодорожного транспортного средства, а сам - оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При появлении железнодорожного транспортного средства водитель (пассажир) обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем - с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с фонарем или факелом).

Запрет на преодоление переезда при закрытом или закрывающемся шлагбауме и/или действующем звуковом сигнале и светофоре распространяется на всех участников дорожного движения, в том числе на пешеходов и велосипедистов!

Несоблюдение правил безопасности на переезде приводят к трагическим последствиям! Однако находятся еще достаточное количество желающих рисковать своей жизнью. На территории области в 2020 году водителями допущено 166 нарушений правил проезда железнодорожных переездов. За данное нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2-х до 4-х базовых величин.