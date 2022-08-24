Единый день безопасности дорожного движения пройдёт 26 августа
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Единый день безопасности дорожного движения под названием «Безопасная дорога в школу - задача взрослых!» пройдёт 26 августа.
Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, он будет посвящен профилактике детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года.
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