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Профилактика

Единый день безопасности дорожного движения пройдёт 26 августа

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Единый день безопасности дорожного движения пройдёт 26 августа

Единый день безопасности дорожного движения под названием «Безопасная дорога в школу - задача взрослых!» пройдёт 26 августа.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, он будет посвящен профилактике детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года.

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