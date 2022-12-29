Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 30 декабря

В Беларуси 30 декабря пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом "Алкоголь и дорога несовместимы". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мероприятия единого дня безопасности направлены на профилактику ДТП, совершаемых в состоянии опьянения как водителями, так и пешеходами. Сотрудники ГАИ уделят особое внимание выявлению фактов управления автомобилем нетрезвыми водителями и нахождения пьяных пешеходов вблизи проезжей части.

Как отметили в Госавтоинспекции, алкоголь - одна из наиболее частых причин ДТП, создающая угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. В республике предусмотрена административная и уголовная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. "Если в выдыхаемом водителем воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, ему грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (1 БВ - Br32) и лишения права управления авто сроком на три года. В случае превышения этого показателя, то есть если в крови водителя содержится более 0,8 промилле алкоголя, штраф составит 200 базовых величин с лишением права управления на пять лет. А в случае если правонарушитель в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения снова садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит уже уголовная ответственность, при этом автомобиль подлежит конфискации, в том числе не принадлежащий самому пьяному водителю", - рассказали в Госавтоинспекции.

Наравне с ездой в нетрезвом виде точно такому же наказанию подлежит управление автомобилем под воздействием наркотических средств, психотропных веществ, токсических веществ и их аналогов, передачи управления авто пьяному водителю, отказа пройти проверку на уровень алкоголя в крови. "На территории столицы с начала года по вине нетрезвых водителей зарегистрированы 16 ДТП, в которых три человека погибли, а 19 получили травмы различной степени тяжести", - напомнили в Госавтоинспекции.

Особую опасность на дороге создают нетрезвые пешеходы, добавили в ГАИ. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно, могут появиться в самом неподходящем месте и даже могут выбрать проезжую часть местом для отдыха. Поведение пьяного невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять необходимые меры предосторожности: остановиться или объехать пьяного на таком расстоянии, чтобы тот не смог натолкнуться на авто. В ГАИ также заметили, что количество нетрезвых пешеходов увеличивается в предвыходные, выходные и праздничные дни.

"Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, совершенное в состоянии опьянения, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки на уровень алкоголя в крови влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет наложение штрафа в размере от 3 до 8 базовых величин. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а также оставление им места ДТП, участником которого он являются, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин", - напомнили в Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, за год в Минске по причине нетрезвого состояния пешеходов произошло 15 ДТП, в которых один человек погиб, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.