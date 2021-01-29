Единый день безопасности дорожного движения проходит сегодня

В дорожно-транспортных происшествиях невозможно найти положительных моментов. Это материальные затраты, нервная встряска, ухудшение здоровья, потеря близких. Автомобильная авария – это всегда трагично, особенно если результат ДТП – человеческие жертвы. В 2020 году на дорогах Могилевской области погибли 57 человек, 452 – оказались в больнице.

Данная ситуация на дорогах во многом объясняется сознательным нарушением Правил дорожного движения.

В прошлом году сотрудники Госавтоинспекции области выявили свыше 79 тысяч нарушений ПДД, в том числе задержали 2 550 нетрезвых водителей. Несмотря на особую уязвимость, своей безопасностью рискуют и пешеходы: в 2020-ом году они допустили более 8 тысяч нарушений.

Статистика весьма неутешительная. Участники движения нарушали и продолжают нарушать дорожные законы, несмотря на все рекомендации и советы думать о последствиях своих действий.

Одной из главных причин фатальных ошибок за рулем было и остается банальное пьянство. Любитель алкоголя ставит свою привычку к «удовольствиям» выше, чем жизнь и здоровье других людей. Однако принцип «авось пронесет» срабатывает до поры до времени и в итоге рано или поздно поездки навеселе заканчивается весьма печально.

Лихачи на дорогах, по-прежнему, явление не редкое и весьма опасное. На сегодняшний день автомобили стали настолько комфортными, легкими в управлении, в современных авто отсутствует значительная вибрация и шум, что у многих водителей пропадает ощущение высокой скорости и всякое чувство опасности. Высокая же скорость сокращает время реакции на ситуацию и повышает вероятность аварии: чем выше скорость, тем серьезнее последствия.

Нарушения правил обгона, проезда перекрестков, маневрирования также часто приводят к дорожным неприятностям, в лучшем случае – с повреждением автомобиля. Практически каждый день можно встретить отдельных горе-водителей, которые пренебрегают знаками дорожного движения, не обращая внимания на сигналы светофора, «подрезают» других водителей, совершают маневры наобум, потому что им так удобно, неправильно перестраиваются в другой ряд или умышленно не дают перестроиться другому водителю.

Негативным образом на дорожной безопасности сказывается невнимательность и агрессивное поведение некоторых водителей: вспыльчивость, невежество и злость создают на дороге острую небезопасную ситуацию и провоцируют дорожные конфликты.

Не меньше отвлекают водителя от управления и мешают адекватно оценить обстановку разговоры по мобильному телефону, настройка радио, попытки разглядеть нумерацию домов на улице, и прочие действия, которые надо совершать, лишь припарковавшись.

Не отличаются законопослушанием и пешеходы – с их участием в 2020 году зарегистрировано 133 ДТП, третья часть которых произошла по их собственной вине. Все также пешеходы пересекают проезжую часть в неустановленных местах, находятся любители «перескочить» дорогу на запрещающий сигнал светофора, а отдельные граждане просто бродят по темной дороге без фликеров, как тени.

Невнимательность на дороге – та человеческая черта, которая во многих случаях оказывается непростительной как для водителя, так и для пешехода. А пешеход уязвим, как никто другой. Доля секунды может решить исход ситуации. Любая оплошность (не заметил приближающийся автомобиль, выбежал на красный свет светофора) ведет к катастрофе. Бдительность и осторожность участников движения – пусть не половина, но значительная часть снижения риска попасть в ДТП.

Сегодня, когда цифры статистики фиксируют очередных жертв ДТП, водителям и пешеходам следует остановиться и серьезно задуматься над тем, как хрупка и беззащитна человеческая жизнь на дороге, как нелепо она может окончиться в один миг. Оплошности не прощаются никому. Многолетняя практика показывает, что именно взаимоуважение, дисциплинированность всех участников дорожного движения, а также терпимое отношение друг к другу – залог безопасности на беспощадной дороге!

«Соблюдая ПДД – сохраняешь жизнь!» – девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения, который проходит по всей республике 29 января и будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.