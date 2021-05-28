Единый день безопасности дорожного движения проходит 28 мая

Единый день безопасности дорожного движения «Сохраним наше будущее!» проходит 28 мая. Профилактические мероприятия ГАИ будут направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул.

По информации УГАИ УВД облисполкома, за 4 месяца на территории Могилевской области несовершеннолетние стали участниками 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 детей получили травмы.