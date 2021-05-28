Единый день безопасности дорожного движения проходит 28 мая
mogilevnews 33 0
Единый день безопасности дорожного движения «Сохраним наше будущее!» проходит 28 мая. Профилактические мероприятия ГАИ будут направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул.
По информации УГАИ УВД облисполкома, за 4 месяца на территории Могилевской области несовершеннолетние стали участниками 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 детей получили травмы.
также
-
Единый день безопасности дорожного движения проходит 28 мая
-
С 25 мая в стране стартует акция «Внимание – дети!». Водители, не забудьте включить ближний свет фар днем
-
Госэнергогазнадзор напоминает: ловля рыбы вблизи линий электропередач запрещена
-
МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников
-
Скоро каникулы! МЧС напоминает о безопасности