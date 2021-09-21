“Единая Россия” получает конституционное большинство в Госдуме

Партия "Единая Россия" получает конституционное большинство в новом составе Госдумы, выборы в которую прошли 17-19 сентября. Это следует из данных Центризбиркома РФ по результатам обработки 100% итоговых протоколов, которые опубликованы на информационном табло ЦИК.

По результатам голосования по партийным спискам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов избирателей, что дает ей 112 депутатских мандатов. Кроме того, представители этой партии побеждают в 198 одномандатных округах. Таким образом, в сумме "Единая Россия" получает более 300 мандатов, что дает ей конституционное большинство в нижней палате парламента.

Согласно результатам голосования по партийным спискам, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Остальные 9 партий, участвовавших в выборах, не смогли преодолеть необходимый для попадания в Госдуму пятипроцентный барьер.

Кандидаты КПРФ также побеждают в девяти одномандатных округах, блока "Справедлива Россия - За правду" - в восьми. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", "Партии роста" и "Гражданской платформы".

Парламентские выборы в России проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по пропорциональной системе (по партийным спискам) и 225 - по одномандатным округам. Всего в Госдуме 450 депутатских мест. Впервые выборы состоялись не в один, а в течение трех дней. Кроме того, в качестве эксперимента на нынешних выборах в семи регионах было организовано электронное голосование.